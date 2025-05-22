روسيا تفرض قيودا مؤقتة على حركة الطيران في مطار دوموديدوفو

أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو.

منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 105 طائرات مسيرات

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 105 طائرات مسيرات أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق “تيليجرام” إن فرق الطوارئ انتشرت في المناطق التي سقط فيها حطام المسيرات بعد إسقاطها.

وقف مؤقت الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في العاصمة

وأدت الهجمات الجوية التي تستهدف موسكو، كالعادة إلى وقف مؤقت الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في العاصمة؛ شيريميتيفو، ودوموديدوفو، وفنوكوفو ملياتها، حسبما أعلنت وكالة الطيران المدني الروسية “روسافياتسيا”.

وأضاف سوبيانين أن 27 طائرة بدون طيار كانت تحلق أيضًا باتجاه العاصمة أمس، الأربعاء، قبل أن يتم إسقاطها.

وتشن روسيا وأوكرانيا هجمات جوية عبر الحدود كل ليلة تقريبًا.

وقف إطلاق النار من جانب موسكو

وتأتي هذه الهجمات في ظل جهود دبلوماسية أوروبية مكثفة، بدعم من الولايات المتحدة، لضمان وقف إطلاق النار من جانب موسكو، التي شنت هجومًا واسع النطاق ضد كييف في فبراير 2022.

ولم تفض المحادثة الهاتفية التي أجراها الاثنين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

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