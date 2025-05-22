الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر غدا، حيث تصل سرعة الرياح من 70:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

 

عودة الأجواء الحارة، الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

طرق بسيطة للعناية بالشعر فى الطقس الحار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3: 4 درجات الحرارة ويسود  طقس  حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:26
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب حركة الملاحة البحرية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

شديد الحرارة نهارًا، الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

طقس اليوم، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، الأرصاد تحذر من حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

الأكثر قراءة

أحمد السقا: حسيت تليفوني "مسكون" عشان الفلوس كانت بتتحول بدون علمي

يمكن يكون آخر فيديو ليا، خالد يوسف يصدم جمهوره في بث مباشر

150 ألف إسترليني خلال عام، أحمد السقا يقدم أدلة إنفاقه بسخاء على مها الصغير

الموت يفجع محمود الخطيب

مدافع ريال مدريد يعلن رحيله قبل كأس العالم للأندية

أحمد السقا يكشف مفاجأة حول كواليس انفصاله عن مها الصغير ودور شقيقته

مصير شهادات الادخار بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات

سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الخميس

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أسعار الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت السحر، والأدعية المستحبة فيه؟

مصيبة تسلب الإيمان، الأزهر يحذر من الإباحية ويوجه رسالة مؤثرة للشباب

الأزهر يوضح ما يجب على الحاج فعله قبل أداء فريضة الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية