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ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "لسه بدري عليه" (فيديو)

بوستر أغنية محمد
بوستر أغنية محمد رمضان

طرح منذ قليل، النجم محمد رمضان عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان “لسه بدري عليه”.  

أغنية لسه بدري عليه 

وتأتي أغنية "لسه بدري عليه" استكمالًا لمسيرة محمد رمضان في تقديم الأغاني المنفردة خلال الفترة الحالية، حيث كان آخرها أغنية "البابا راجع" التي حققت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى منذ طرحها مؤخرًا.

أغاني محمد رمضان الجديدة 

وكان النجم محمد رمضان فاجأ الجمهور مؤخرا بطرحه أغنية جديدة بعنوان “البابا راجع” وهي من كلمات مؤمن تربو وألحان إيهاب كولبكس وتوزيع موسيقي كولبكس.  

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أغاني محمد رمضان الجديدة محمد رمضان أغنية لسه بدري عليه

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