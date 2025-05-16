محمد مكي تخصص صعود للممتاز، يحقق التأهل الثالث مع المقاولون

نجح محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون في قيادة ذئاب الجبل إلي العودة من جديد إلي الدوري الممتاز، بعد موسم واحد فقط في دوري المظاليم "دوري المحترفين".



وسطر محمد مكي أحد نجوم حرس الحدود في الجيل الذهبي، المدير الفني الحالي لنادي المقاولون اسمه بين عظماء التدريب في مصر، بعد نجاحه في قيادة فريق للتأهل للممتاز للمرة الثالثة في مشواره التدريبي ، بعدما نجح قبل ذلك في قيادة حرس الحدود للتأهل لدوري الأضواء والشهرة مرتين.

محمد مكي من مواليد 1 يناير 1981، بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة بمركز شباب سنورس بالفيوم، ثم انتقل إلى الألومنيوم 1997 – 1999) ومنه إلى فريق بتروجت لمدة 3 مواسم، ثم الانتقال إلى حرس الحدود، ووادى دجلة، ثم تليفونات بنى سويف، والقناة.

ونجح محمد مكى نجم حرس الحدود السابق في التتويج بـ3 بطولات، كأس مصر مرتين وكأس السوبر المصرى مرة، كما شارك في البطولة العربية موسم 2004، والمشاركة في بطولة الكونفدرالية.

وقاد محمد مكى الكثير من الأندية بدأها مدربا عاما في نادى طامية ثم نادى جولدى ثم مدرب مساعد في حرس الحدود، ثم مدرب عام مع طارق العشرى ومحمد حليم في الحرس، ثم مديرا فنيا للحرس 2021 /2022، ثم مدرب عام مع أحمد أيوب، ثم مدير فنى للحرس وأخيرا المقاولون العرب.

ونجح محمد مكى في الصعود بنادى حرس الحدود للدورى الممتاز موسم 2017/2018، ثم الصعود مرة أخرى بالحرس بعد موسم 2021 /2022، ليتواجد حرس الحدود في الدوري الممتاز موسم 2022 / 2023، وأخيرا الصعود بنادى المقاولون العرب.

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