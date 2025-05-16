تاريخ نادي المقاولون بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة

نجح نادي المقاولون بقيادة مدربه محمد مكي في العودة سريعا إلي الدوري الممتاز، بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين.

المقاولون نجح للمرة الثالثة في العودة من جديد للدوري الممتاز علي مدار تاريخ ذئاب الجبل.

وفاز المقاولون علي السكة الحديد 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأخير ضمن الجولة الـ 36 من دوري المحترفين.

وأحرز إبراهيم القاضي هدف المقاولون الأول في أحداث الشوط الأول، وأضاف حازم أبوسنة الهدف الثاني بالشوط الثاني، ليرفع المقاولون رصيده إلي 76 نقطة، متصدرا دوري المحترفين، ويضمن رسميا التأهل للدوري الممتاز قبل جولتين من خط النهاية.

وتستعرض السطور التالية تاريخ نادي المقاولون العرب وبطولاته وأبرز نحومه بعد عودته من جديد إلي دوري الأضواء والشهرة.



وكان نادي المقاولون العرب، هبط الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه لمسابقة دوري القسم الثاني.



المقاولون يهبط بعد 19 عاما إلى المظاليم

وكان المقاولون هبط بعد موسم 2023-2024 للمرة الثالثة في تاريخه إلى دوري القسم الثاني بعد صعوده منذ موسم 2005-2006 للدوري الممتاز ليهبط بعد تواجده بعد 19 عاما.

تاريخ نادي المقاولون مع الهبوط من الممتاز

وكان نادي المقاولون العرب قد ابتعد عن الدوري الممتاز بعد هبوطه للقسم الثاني ثلاث مواسم على مدار تاريخ ذئاب الجبل.

وهبط المقاولون في المرة الأولى موسم 1992- 1993 ثم صعد في الموسم التالي للدوري الممتاز.



وجاءت المرة الثانية موسم 2003 - 2004، واستمر موسم آخر 2004-2005 بالقسم الثاني ثم صعد فى الموسم التالي 2005-2006 للدوري الممتاز.

وجاء هبوط المقاولون بعد نهاية موسم 2023-2024 ليهبط للمرة الثالثة من دوري الأضواء والشهرة ليتواجد موسم 2024-2025 في دوري القسم الثاني أو ما يعرف بدوري المحترفين لمدة موسم قبل العودة سريعا للممتاز بعد موسم واحد بالمظاليم.



ويعد المقاولون ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات بعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتوج بدرع الدوري المصري في موسمه الخامس فقط بعد تواجده في دوري الأضواء والشهرة.



بطولات نادي المقاولون العرب



وحقق المقاولون بطولة الدوري المصري الممتاز مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.

كما نجح ذئاب الجبل في التتويج بـ 3 بطولات لمسابقة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أعوام: (1982، 1983، 1996).

وحصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).



جيل من العظماء يرتدون فانلة نادي المقاولون



وارتدب فانلة المقاولون العرب جيل من عظماء الكرة المصرية والمحترفين الأجانب منذ تواجد الفريق في الدوري المصري وأبرزهم محمد صلاح ومحمد النني في العصر الحديث ونجوم الجيل الذهبي “جيل الثمانينات” والذي ضم أسماء ذهبية على غرار الحارس الكاميروني أنطوان بيل، علاء نبيل، علي شحاتة، محمد زمزم، جمال سالم، محمد رضوان، نبيل إبراهيم، نبيل عمار، زيزو، ناصر محمد علي، سعيد الشيشيني، نجم غانا عبد الرزاق كريم، حمدي نوح، وزيزو، حازم خالد ومجدي مصطفى، بالإضافة لجيل من النجوم مثل محمد عودة، مصطفي صادق، أيمن زين، هيثم مصطفي، خالد نبيل،سمير كمونة، هيثم حسين، وغيرهم من النجوم.

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