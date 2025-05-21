اليوم، مصر للطيران تنظم 12 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله

تنظم الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 12 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر الحجاج

ومن المقرر أن تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، 5 رحلات تباع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار جدة الدولي، و5 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضًا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلتين لنقل باماكو في مالي متوجهين إلى المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

جدول التشغيل اليومي لرحلات مصر للطيران

جدير بالذكر أن مصر للطيران الناقل الوطني المصري سيرت أمس الثلاثاء 16 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة بواقع 4 رحلات أقلعت من مطار القاهرة الدولي للكتاب متوجهة إلى مطار جدة الدولي ورحلة واحدة أقلعت من مطار برج العرب الدولي متوجهة إلى مطار جدة الدولي ورحلة أقلعت من مطار أسوان الدولي متوجهة إلى جدة أيضًا.

كما سيرت الشركة 8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلة واحدة أقلعت من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار الطائف، وأخيرًا رحلة واحدة لنقل حجاج باماكو بمالي متوجهة إلى المدينة المنورة.

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