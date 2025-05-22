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حوادث

3 سيارات إطفاء تنجح في إخماد حريق شقة سكنية بالعجوزة

3 سيارات إطفاء تنجح
3 سيارات إطفاء تنجح في إخماد حريق شقة سكنية بالعجوزة، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة بـمنطقة العجوزة دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة العجوزة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط حريق شقة سكنية بالعجوزة لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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