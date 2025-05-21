المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة سكنية في العجوزة

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة لموقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وذلك لتحديد أسباب الحريق وملابساته، في الوقت الذي نجحت فيه قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الاستماع إلى أقوال سكان العقار وشهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي، وطلبت تحريات المباحث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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