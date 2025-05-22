الخميس 22 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى قمر يستعد لتسجيل أغنيات جديدة بعد عودته من كندا

مصطفى قمر
مصطفى قمر

بدأ الفنان مصطفى قمر في تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة، التي سوف يطلقها منفردة بموسم الصيف المقبل، حيث اجتمع قمر مؤخرًا مع عدد من الشعراء والملحنين الشباب لاختيار ثلاثة أغنيات جديدة يعود من خلالها لجمهوره.

 

وكشف مصدر مقرب من مصطفى قمر أنه وضع الألحان لأغنية من الأغنية الثلاثة، والتي سوف تكون مفاجأة لجمهوره، كما أنه يفكر في تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

 

وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من تلك الأغنيات سوف يتفرغ مصطفى قمر للتحضير لفيلم سينمائي جديد بعد نجاح فيلمه الأخير “أولاد حريم كريم”.

 

أزمة مصطفى قمر الصحية

 

يذكر أن الفنان مصطفى قمر قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية بالأحبال الصوتية، حيث أزال بعض الزوائد التي تراكمت بها، وقضى بعدها أسبوعين بالمنزل كان ممنوعًا خلالهما من الحديث.

 

وسافر بعدها إلى كندا لإحياء عدد من الحفلات الغنائية هناك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ثم عاد إلى القاهرة منذ أربعة أيام وأحيا أيضًا حفلا غنائيًا بها.

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