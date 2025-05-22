أحمد السقا: حسيت تليفوني "مسكون" عشان الفلوس كانت بتتحول بدون علمي

قال الفنان أحمد السقا: إنه كان يواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع التكنولوجيا، متابعًا: "أنا عندي أمية تكنولوجية، لكن اضطريت أتعلم لما بدأت تحصل معايا حاجات غريبة".

أزمة أحمد السقا ومها الصغير

وأضاف السقا، في تصريحات لبرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه بسمة وهبة بقناة “المحور”: أنه كان يشعر وكأن هاتفه "مسكون"، موضحًا أن أموالًا كانت تُحول دون علمه، ورسائل كانت تُرسل ولا تصله، ما جعله في حالة من القلق والحيرة.

وعبّر عن اندهاشه مما يحدث حوله، وطلب من مها الصغير نقل الحقيقة للرأي العام بكل أمانة.

تعليق بسمة وهبة

وعلقت بسمة وهبة: "مها الصغير لها كامل الحق في الرد، لكن أنصحها بوقف التصعيد والعودة إلى الحوار العاقل، قائلة: “كلنا نخطئ، لكن لا بد أن نتوقف عند حد معين”.

وتابعت: “أتمنى من أحمد ومها غلق هذا الباب سريعًا، لأن من يحبون بعضهما لا ينبغي أن يخسروا بعضهما أمام الناس”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.