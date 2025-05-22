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ثقافة وفنون

150 ألف إسترليني خلال عام، أحمد السقا يقدم أدلة إنفاقه بسخاء على مها الصغير

أحمد السقا ومها الصغير،
أحمد السقا ومها الصغير، فيتو

 كشفت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعتها بالفنان أحمد السقا، على خلفية ما أثير مؤخرًا بشأن علاقته بزوجته مها الصغير، وتحديدًا ما تردد عن تقصيره في الإنفاق على أسرته.

 

أحمد السقا: أنفقت بسخاء على مها الصغير 

 وأكدت وهبة أن السقا نفى بشكل قاطع صحة تلك الادعاءات، مشيرًا إلى أنه أنفق بسخاء على مها الصغير وأبنائه، وقدم لها فواتير وأدلة تثبت قيامه بدفع ما يقرب من 150 ألف جنيه إسترليني خلال عام واحد فقط، شملت رحلات علاج وفواتير عمليات لمها في لندن، بالإضافة إلى مصاريف تعليم الأبناء.

 

إهداء أحمد السقا لزوجته المجوهرات والماس دون طلب منها

 وأضافت وهبة أن السقا أقسم لها بأنه اعتاد السفر المتكرر إلى لندن، حتى أصبحت وجهة شبه دائمة له بسبب متطلبات العلاج والتعليم، قائلة: "قال لي إن لندن بقت كأنها وراء بيته من كثرة ما كان يسافر لها"، لافتة إلى أنه كان يهدي زوجته المجوهرات والماس دون طلب منها.

وأكدت الإعلامية أنها اطلعت بنفسها على هذه الفواتير، مشددة أن السقا يتمتع بكرم وأصالة "ابن البلد"، وذكرت واقعة خاصة رواها لها، حيث اشترى عقد ألماس باهظ الثمن خصيصًا لمها الصغير من محل الجواهرجي الشهير عصام المواردي، رغم عدم توفره في حينه، وطلب إعادة تصنيعه بسعر مضاعف.

وأشارت وهبة إلى أن المواردي نفسه، بحسب ما أكده لها، وصف السقا بأنه من أكثر زبائنه احترامًا وكرمًا.

واختتمت وهبة حديثها بقولها: "أنا زعلانة لأن في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش... زي قصة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، لحد النهاردة الناس مش عارفة السبب رغم كل اللي اتقال".

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