أحمد السقا يكشف مفاجأة حول كواليس انفصاله عن مها الصغير ودور شقيقته

أحمد السقا، كشف الفنان أحمد السقا، كواليس ما أثير مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج استمر 26 عامًا.

أحمد السقا: لم اكتب جملة واحدة تسيئ لأم أولادي

وقال أحمد السقا في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أنا لم أكتب جملة واحدة تسيء في حق أم أولادي، ولا يمكن أن أخطئ في حقها".

حقيقة تعرض حسابات أحمد السقا للاختراق

وبسؤاله إن كان حسابه تعرض للاختراق، أوضح أحمد السقا: أن حسابات المشاهير والفنانين غالبًا ما تُدار من قبل فرق أو أشخاص وليس من قبلهم بشكل مباشر.

وتابع: المنشورات التي تم نشرها ثم حذفها، كانت من كتابة شقيقتي، وأنه استيقظ ذات صباح ليفاجأ بكل ما يُقال عن أم أولاده، دون علمه المسبق بذلك.

حقيقة اعتداء أحمد السقا على مها الصغير والسبب وراء انفصاله

وأكد أحمد السقا: "أقسم بالله بأنني لم أمد يدي على مها الصغير يومًا، ولم أهنها بكلمة جارحة، بل على العكس"، متابعًا: "مها قد تغيّرت تمامًا في الفترة الأخيرة وتحولت لشخص مختلف تمامًا عن المرأة التي تزوجتها وعرفتها".

واختتم:" مها الصغير مبقتش مها، مش دي اللي كنت أعرفها"، في إشارة إلى التغيّرات التي طرأت على العلاقة.

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