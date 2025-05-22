الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية بحدائق الأهرام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بمنطقة حدائق الأهرام، مما أسفر عن تفحم جميع محتوياته، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


وبالفحص تبين تفحم جميع محتويات المحل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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