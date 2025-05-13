مراكز التخاطب بشباب كفر الشيخ تستقبل مسئولي مؤسسة زايد الخيرية (صور)

استقبلت مراكز التخاطب بمركزي شباب مدينة كفر الشيخ وقبريط بفوه، اليوم الثلاثاء، وفد مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، برئاسة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام، استعدادًا لإطلاق قافلة زايد الخيرية، ضمن برنامج "جسور الأمل" برعاية القابضة (ADQ) ضمن التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات الشقيقة وجمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن مراكز التخاطب وتنمية المهارات الأربعة بالمحافظة فى مراكز شباب قبريط بفوة وكفر الشيخ وسيدى سالم والحامول، تقدم خدماتها للمستفيدين من ذوى الهمم، كاملة بالمجان من خلال المشروع وتقدم مراكز التخاطب بمراكز الشباب الجلسات العلاجية على أيدى الأخصائيين الذين وقع عليهم الإختيار بعد المرور بإختبارات متعددة وتقدم جميع الجلسات للأبناء من ذوى الهمم دون مقابل.

وأضاف "محروس" أنه جاري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لإفتتاح مركز للتخاطب ضمن برتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة زايد العليا بمركز شباب الحامول، لتقديم خدماته للمستفيدين من ذوى الهمم بالحامول والقرى التابعة كاملة بالمجان وجارى دراسة انشاء غرف للعلاج الطبيعي داخل بعض مراكز التخاطب بالمحافظة، وحدائق مجهزة خصيصًا لهم، مؤكدًا تقديم الورش التدريبية لتطوير مهارات اخصائي التخاطب العاملين بتلك المراكز.

جاءت زيارة مراكز التخاطب بمركزى شباب كفر الشيخ وقبريط، بحضور وفد الإمارات الشقيقة المكون من "نافع علي الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، المهندس عبدالرحمن الجابري مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وادارة الأداء، محمد الشبيبي مدير ادارة التأهيل الزراعي والمهني، معصومة الهاشمي رئيس قسم الخدمات العامة، سلامه الريامي رئيس قسم الشبكات والتشغيل، مريم سالم السويدي مدير مكتب الأمين العام، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدى أبو ضيف، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب والدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية، ورشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

جدير بالذكر، أن 20 ألف طفل استفاد من خدمات مراكز التخاطب على مستوى الجمهورية وجاري إنشاء عدد "30" مركز تخاطب جديد، كما وفرت المراكز وفرت "600" فرصة وظيفية ترعاها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والقابضة (ADQ)ضمن تعاونها المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بحجم إستثمار بالمشروع بلغ 79 مليون جنيه.

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