شريف الجبلي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوت ديفوار

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس البعثة التجارية لـ اتحاد الصناعات المصرية إلى كوت ديفوار، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوت ديفوار.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية ومبادرة التجارة الحرة الموجهة، والتي تتيح إدخال البضائع بدون رسوم جمركية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل بين الاقتصادين المصري والإيفواري.

واستقبلت سولانج اميشا، رئيسة هيئة الاستثمار الإيفوارية، الوفد المصري في لقاء رسمي ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. ويأتى هذا استمرارًا للأنشطة المكثفة التي تنفذها بعثة اتحاد الصناعات المصرية إلى كوت ديفوار، برئاسة الدكتور شريف الجبلي.

رفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، علي ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموجه بين البلدين لرفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال اللقاء، أعربت سولانج اميشا، رئيسة هيئة الاستثمار الإيفوارية عن ترحيبها بالوفد المصري، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية، ومؤكدة استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين المصريين في السوق الإيفواري.

حيث أعلنت عن تخصيص نقطة ارتكاز داخل الهيئة لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم الفني والإجرائي للراغبين في الاستثمار بكوت ديفوار.

وتناول الاجتماع سبل فتح آفاق جديدة في مجالات التصدير والاستيراد بين مصر وكوت ديفوار، إضافة إلى بحث آليات الاستثمار المشترك في قطاعات متنوعة.

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