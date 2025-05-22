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محافظات

بدون رئيس النادي الأهلي، تشييع جنازة شقيقة محمود الخطيب بقنا

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

شيع أهالي قنا، جنازة الحاجة نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل قليل، في مدافن العائلة بسيدي عبد الرحيم القناوي، دون حضور الكابتن محمود الخطيب بسبب ظروفه الصحية.

وأعلنت أسرة الحاجة نادرة إقامة العزاء غدا في مقر العائلة بمدينة العمال فى محافظة قنا يوم واحد فقط.

 

وتوفيت نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، بعد صراع مع المرض، أثناء تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام.

 

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وكانت الحاجة نادرة الخطيب، قد تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.


ومن المتوقع أن يتم دفن جثمان الفقيدة فى مقابر أسرة زوجها الراحل بقرية دندرة، عقب وصول الكابتن محمود الخطيب، للمشاركة فى تشييع الجنازة.


يذكر أن الحاجة نادرة الخطيب، تزوجت من المرحوم نعيم الأمير، من أبناء قبيلة الإمارة بقرية دندرة، واستقرت معه بمحافظة قنا حتى بعد وفاة زوجها لتلحق به اليوم وتدفن بجواره فى قرية دندرة.

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