مفاجأة صادمة عن زلازل كريت وتأثيرها على مصر (فيديو)

حذر الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من احتمالية حدوث زلازل جديدة قد تكون عنيفة ومرعبة في منطقة كريت، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مصر بعيدة عن دائرة الخطر المباشر.

تأثيرات زلازل منطقة كريت على مصر

وأوضح الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" على قناة "الحدث اليوم"، أن الزلزالين اللذين وقعا مؤخرًا في منطقة كريت شعر بهما سكان بعض المناطق في مصر، إلا أن موقع حدوثهما يبعد عن الحدود المصرية بنحو 500 كيلومتر، وعن العاصمة القاهرة بحوالي 700 كيلومتر، مما يقلل من تأثيراتهما على البلاد.

قصة العواصف الزلزالية في منطقة كريت

وأضاف أن بعض الحالات الزلزالية تتسم بما يُعرف بـ"العواصف الزلزالية"، حيث تقع سلسلة من الهزات في موقع واحد، ثم تتوقف بعد فترة، ويعود الوضع إلى طبيعته، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد تكون مؤقتة ولا تستمر طويلًا.

زلازل مدمرة في منطقة كريت

وأشار الهادي إلى أن منطقة كريت تاريخيًا شهدت زلازل مدمرة على فترات زمنية بعيدة قد تصل إلى ألف أو ألفي عام، لكنه طمأن المواطنين بأن بُعد المسافة بين مصر وموقع هذه الزلازل يجعل خطرها محدودًا على الأراضي المصرية.

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