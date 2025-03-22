الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

بدعم من الاتحاد الأوروبي، بولندا تعلق اللجوء عبر بيلاروسيا

بولندا، فيتو
بولندا، فيتو

تمضي بولندا قُدمًا في تثبيت قانون جديد مثير للجدل، بدعم من قادة  الاتحاد الأوروبي لتعليق منح اللجوء للوافدين الجدد الذين يعبرون البلاد عبر بيلاروسيا، بعد اتهام موسكو باستغلال تدفقات الهجرة لزعزعة الأمن في المنطقة.

وحسب موقع "يورونيوز"، فقد أقرّ البرلمان البولندي هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس أندريه دودا، وفقًا لما صرّح به رئيس الوزراء دونالد توسك، الجمعة.

وقال توسك في بروكسل، عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم السابق، "كل يوم تأخير يُعرّض حرس حدودنا وجنودنا وضباط شرطتنا لمزيد من المخاطر، إذ يُطيل أمد هذه الأزمة الحادة على، وبفضل هذه السياسة الصارمة، نُوقف هذه الموجة بفعالية".

وفي أكتوبر زعم توسك أن  هي التي دبرت تدفق المهاجرين المحتملين، وكثير منهم من أفريقيا والشرق الأوسط، واصفًا إياه بـ"الحرب الهجينة".

ويُزعم أن حرس الحدود البيلاروسيين يساعدون بنشاط الجماعات التي تحاول عبور الحدود، كما صرّح توسك سابقًا، في محاولة لاستنزاف الموارد وزعزعة استقرار بولندا.

ويُخول القانون الحكومة تعليق تسجيل طلبات اللجوء  في المناطق الحدودية المُحددة لمدة تصل إلى 60 يومًا، قابلة للتمديد بموافقة البرلمان، وتُستثنى الفئات الضعيفة، بما في ذلك القُصّر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل.

وقال توسك: "نشهد يوميًا ما بين 100، 150، وحتى 200 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني".

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