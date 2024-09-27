الشباب والرياضة والقومي للمرأة بدمياط يطلقان عددا من الندوات والفعاليات

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

أطلق المجلس القومى للمرأة بدمياط برئاسة مقرر الفرع الأستاذة مروة نبيل، ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالوسطانى استهدفت نحو ٨٠ سيدة وفتاة،علاوة على تنفيذ ندوة أخرى " التخطيط الاستراتيجي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " بالمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين وبالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة، استمرت فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

تنفيذ 8 جلسات للدوار بقرى المياسرة وكفر تقى والعدلية والبصارطة وشطا وسيف الدين ودقهلة والكاشف الجديد

كما نفذ فرع المجلس بالشراكة مع مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ محمد سلامة ٨ جلسات للدوار بقرى المياسرة وكفر تقى والعدلية والبصارطة وشطا وسيف الدين ودقهلة والكاشف الجديد استهدفت الجلسات نحو ٤٠٠ سيدة وفتاة، علاوة على تنفيذ دورتين تدريبيتين بمجال ريادة الأعمال بالشراكة مع بنك مصر بقرى الخلفية والسيالة وبلغ عدد المستهدفين ٥٠ سيدة وفتاة.

إقامة فعاليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب استاد دمياط لتأهيل الشباب لسوق العمل

نظمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور وليد الشاذلى فعاليات عديدة، حيث استمرت فعاليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب استاد دمياط لتأهيل الشباب لسوق العمل، هذا إلى جانب تنفيذ منتدي القيادات الشبابية لبناء الوعي بدمياط في صياغة مستقبل مشرق بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة، حيث شمل المنتدي عدد من الموضوعات المختلفة التي تستهدف تزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء المستقبل والقضايا التي من شأنها بناء جيل جديد من القادة علي تحمل المسؤولية والابتكار وتشجيع الشباب علي المشاركة الفعالة في المجتمع، هذا إلى جانب مشاركة أندية التطوع في تنظيم تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تم تنفيذها بقرية الوسطاني ومشاركة فريق YLY التابع لمديرية الشباب والرياضة بدمياط في تنظيم مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والمقامة بنادي رأس البر بالتعاون مع الوحدة المحلية برأس البر وجميع الهيئات الحكومية

تنفيذ عدد من الفعاليات والمسابقات بمراكز شباب مدينة ميت أبو غالب وأم الرضا

كما تم تنفيذ المبادرة بمراكز شباب مدينة ميت ابو غالب وأم الرضا الذي استقبل جميع انشطة وفعاليات المبادرة علي مدار اليوم وشاركوا بعدد من الأنشطة الثقافية والفنية والدينية ونشاط كاراتيه وتم تنفيذ عدد من الفعاليات والمسابقات حسب خطة مراكز الشباب للنشء وذوي الهمم