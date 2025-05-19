أحذر 8 عوامل تزيد من خطر سرطان البروستاتا، بعد إعلان إصابة جو بايدن

كشف مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن إصابته بسرطان البروستاتا، وهو نوع شائع من السرطان لدى الرجال، ولكنه قابل للعلاج بشكل كبير في مراحله المبكرة.

إعلان إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستاتا

وبعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستاتا تقدم “فيتو” أهم المعلومات عن مرض سرطان البروستاتا وأسباب حدوث الإصابة به.

ويبدأ سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا، التي تقع بين القضيب والمثانة.

وللبروستاتا وظائف متعددة، منها إنتاج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، وإفراز مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وهو بروتين يساعد السائل المنوي على الاحتفاظ بحالته السائلة، والمساعدة في التحكم في البول، ويمكن الفحص الدوري الأطباء من اكتشاف العديد من حالات سرطان البروستاتا قبل انتشارها.

سرطان البروستاتا، فيتو

غالبًا ما لا تظهر أي أعراض خلال المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا، ولكن الفحص يكشف عن أي تغيرات قد تشير إلى وجود سرطان ويتضمن الفحص فحصًا لقياس مستويات مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في الدم وتشير المستويات المرتفعة إلى احتمال وجود سرطان.

أعراض سرطان البروستاتا

- صعوبة في بدء التبول والاستمرار فيه

- رغبة متكررة في التبول، خاصة في الليل

- ضعف تدفق البول

- وجود دم في البول أو السائل المنوي

- ألم عند التبول أو القذف

- ألم في العظام

- فقدان الوزن غير المبرر

- التعب

عوامل الخطر للإصابة بسرطان البروستاتا

في حين أن الأطباء لا يعرفون سبب حدوث سرطان البروستاتا، إلا أن عوامل الخطر التالية قد تزيد من احتمالية الإصابة به منها:

١-العمر: يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بعد سن الخمسين، ولكنه نادر الحدوث قبل سن الخامسة والأربعين.

٢-التاريخ العائلي: تزداد احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الشخص الذي لديه قريب مقرب لديه تاريخ من الإصابة به.

٣-العوامل الوراثية: قد تزيد السمات الوراثية، بما في ذلك التغيرات في جينات BRCA1 وBRCA2، من خطر الإصابة، كما تزيد الطفرات في هذه الجينات من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، كما أن الرجال المولودين بمتلازمة لينش أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا وأنواع أخرى من السرطان.

٤- النظام الغذائي: تشير بعض الأدلة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

توجد بعض العوامل الأخرى التي قد تؤثر على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا:

٥- السمنة

٦- التدخين

٧-التهاب البروستاتا

٨- العدوى المنقولة جنسيًا.

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