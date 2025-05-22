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رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الاتفاق في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، تشكيل فريقه الأساسي لخوض مباراة الاتفاق، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري السعودي، والتي ستقام على ملعب عبدالله الفيصل.

 

تشكيل الأهلي الرسمي لخوض ضد الاتفاق

 حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، جابري فيجا

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان.

 

تشكيل الاتفاق أمام أهلي جدة 

 

ويحتل فريق الأهلي، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة بينما يتواجد الاتفاق بالمركز الثامن ومعه 44 نقطة.

 

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