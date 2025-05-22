الخميس 22 مايو 2025
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محافظ الدقهلية يستقبل وزير الشباب لافتتاح ملعب استاد المنصورة بعد التطوير

استقبال وزير الشباب
استقبال وزير الشباب في الدقهلية

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب  والرياضة، بديوان عام المحافظة وذلك لافتتاح ملعب المنصورة ووضع حجر أساس عدد من المشروعات. 

قيادات الدقهلية تستقبل وزير الشباب 

وكان في استقبال وزير الشباب لفيف من القيادات التنفيذية على رأسهم الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة والدكتورة منى عثمان وكيل شباب الدقهلية  وقيادات الشباب والرياضة في الدقهلية.

 

ومن المقرر أن يبدأ برنامج وزير الشباب بالآتي: 
-لقاء الكيانات الشبابية بديوان عام المحافظة
- حضور مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة داليا. بجامعة المنصورة
- تفقد مبنى نزل الشباب
- افتتاح الملعب الرئيسي لكرة القدم
- السلام الجمهورى
- فيديو برومو عن مراحل التطوير استاد المنصورة
- كلمة  المحافظ اللواء طارق مرزوق
- كلمة  الدكتور أشرف صبحى
- عرض ریاضی فقرة فنية ( مطرب )
- افتتاح ممشى كورنيش النيل بطول ۳۷۰ مترا طولیا
- افتتاح تراسات اجتماعية على النيل لاستيعاب أكثر من ۸۰۰ عضو
- افتتاح فرع نادى المنصورة الجديد بجمصه ومشتملاته
(ملعب متعدد - ملعب اكليرك - ملعب كرة قدم خماسي
نادي المنصورة بجمصة
حمام سباحة نصف أوليمبى بمشتملاته - ركن أطفال
- ملعب تنس أرضى )
- وضع حجر الأساس لفرع نادى جزيرة الورد المنصورة الجديدة

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