كان تابع لزلزال اليونان، القومية للزلازل تكشف تفاصيل شعور المصريين بهزة أرضية صباح اليوم

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مصر.

وقال المعهد في بيانه، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس 22 مايو 2025 هزة أرضية في جزيرة كريت باليونان على بعد 499 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وكانت بياناتها كالتالي تاريخ الحدوث 22/5/ 2025، فى تمام 6:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر

توابع زلزال اليونان

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس 22 مايو 2025 توابع زلزال اليونان وجاءت أول ثلاث توابع عقب حدوث الزلزال بدقائق معدودة، حيث تم تسجيل أول تابع للهزة أرضية في جزيرة كريت باليونان على بعد 487 كيلو مترا شمال مرسى مطروح و بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر, وكان التابع الثانى عقب التابع الأول بدقائق معدودة وعلى بعد 492 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.19 درجة على مقياس ريختر اما التابع الثالث فكان على بعد494 كيلو متر من شمال مطروح وبقوة 3.18 درجة على ريختر

أما التابع الرابع فبعد مرور ما يقرب من ساعتين من حدوث الزلزال على بعد 490 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 4.03 درجة على مقياس ريختر, وتم تسجيل التابع الخامس بعد الرابع بدقائق معدودة على بعد 485 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر, أما التابع السادس فكان على بعد 482 كيلو مترا شمال مرسى مطروح, و بقوة 3.65 درجة على مقياس ريختر, أما التابع الاخير والسابع فكان على 490بعد كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبقوة 3.74 درجة على مقياس ريختر.

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