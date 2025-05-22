الأوقاف تشارك الصحة لتصحيح السلوكيات أثناء عيد الأضحى

شاركت وزارة الأوقاف في ورش عمل مكثفة نظمتها وزارة الصحة والسكان على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتصحيح السلوكيات والممارسات أثناء عيد الأضحى، وذلك ضمن إطار تفعيل أنشطة الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة، وتعزيزًا لمبادئ الصحة العامة في إطار الاستعداد لموسم عيد الأضحى، ووفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

الأوقاف تشارك في ورش عمل نظمتها وزارة الصحة والسكان لتصحيح السلوكيات

كما شارك في ورش العمل ممثلين عن وزارات (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأرضي والبيئة والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتضمنت ورش العمل التعريف بالمحاور الفنية للاستراتيجية القومية للصحة الواحدة والخطة التنفيذية لها، مع تسليط الضوء على أهم الأنشطة المنفذة على مدار الفترة الماضية ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، وتحديد محاور الرسائل التوعوية من خلال التعامل الآمن والسليم مع الأضاحي، وسلامة الغذاء واللحوم، والطرق الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات؛ إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك لضمان الاستعداد الكامل لموسم عيد الأضحى، من خلال التوعية المجتمعية، والخدمات الطبية، والإجراءات البيئية والوقائية، وأهمية تعزيز مبدأ "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، حيث إن التنسيق بين الوزارات المعنية ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوزارات المختلفة وخاصة في المواسم والأعياد.

جهود الإدارة العامة للصحة الواحدة بشأن تعزيز الاستفادة من كل الجهات المعنية

جدير بالذكر أن هذه الورش التوعوية ضمن جهود الإدارة العامة للصحة الواحدة بشأن تعزيز الاستفادة من كل الجهات المعنية، وخاصة دور المساجد والمنابر الدينية في نشر رسائل التوعية الصحية والبيئية، قبيل وأثناء عيد الأضحى.

واختتمت ورشتي العمل بوضع خطة عمل لتنفيذ حملة توعوية من خلال وسائل التواصل المختلفة واستهداف محافظة الجيزة كمرحلة أولى لتصحيح السلوكيات والممارسات الخاطئة أثناء موسم عيد الأضحى بما يعزز نهج الصحة الواحدة.

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