سيرجيو كونسيساو يقترب من تدريب الهلال السعودي

بات نادي الهلال السعودي قريبا من حسم اتفاقه مع مدرب برتغالي جديد، لقيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، خلفًا لمواطنه جورجي جيسوس الذي أقيل من منصبه في أبريل الماضي.

ودخلت إدارة الهلال في مفاوضات مع عدة أسماء تدريبية بارزة على مستوى أوروبا، بهدف الاستعداد الأمثل للمونديال المرتقب.

وفي الوقت الحالي، يتولى محمد الشلهوب مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع المدرب الجديد.

ويستعد الهلال للمشاركة في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

سيرجيو كونسيساو يقترب من الهلال السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بات المرشح الأقرب لتولي المهمة، بعد اقتراب رحيله عن نادي ميلان الإيطالي بنهاية الموسم.

إدارة ميلان قررت عدم تفعيل خيار تمديد عقد كونسيساو، عقب الفشل في ضمان مقعد أوروبي الموسم المقبل، بعدما خسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا، وتراجع للمركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة.

رحيل كونسيساو عن "الروسونيري" بات محسومًا، ويفتح مغادرته الباب أمام انتقاله المحتمل إلى الهلال هذا الصيف، ليقود الفريق في البطولة العالمية.

تاريخ الهلال السعودي مع المدربيين البرتغاليين

يذكر أن الهلال ليس غريبًا عن المدربين البرتغاليين، فالعلاقة بدأت عام 2018 مع جورجي جيسوس، ثم عاد لاحقًا لقيادة الهلال مجددًا قبل أن تتم إقالته في أبريل الماضي.

وفي 2021، تولى جوزيه مورايس تدريب الهلال بشكل مؤقت لخمس مباريات، وفي الموسم ذاته، قاد ليوناردو جارديم الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2021.

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