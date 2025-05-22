إصابة طفل سقط من علو بإمبابة

أصيب طفل بكسور وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من أعلى منزله بـ منطقة إمبابة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط طفل من علو بإمبابة

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط طفل من شرفة شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مصاب بكسور وكدمات إثر سقوطه من أعلى منزله، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية أو من عدمه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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