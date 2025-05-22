التصريح بدفن جثة ضحية حادث دائري المنيب

صرحت النيابة العامة بالقاهرة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الدائري أعلى منطقة المنيب صباح اليوم الخميس، بين عدة سيارات وذلك بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وسط حالة من الفزع بين المارة وقائدي المركبات.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

المرور يرفع آثار الحادث ويُعيد الحركة تدريجيًا

شهدت المنطقة كثافات مرورية خانقة عقب الحادث، قبل أن تنجح الإدارة العامة للمرور في رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة تدريجيًا، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

في الوقت ذاته، بدأت الجهات الأمنية فحص الكاميرات المحيطة بالمنطقة والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات.

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