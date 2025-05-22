منظمة دولية: أم وأطفالها في غزة تقاسموا رغيفًا واحدًا في آخر وجبة لهم منذ 3 أيام

في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، أعلنت منظمة "آكشن إيد" الدولية أن آلاف العائلات في القطاع يعيشون حالة من الجحيم مع تصاعد القصف الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "المئات قتلوا، ونزح ما يقرب من 100 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، في ظل التصعيد الكبير لـ جيش الإحتلال في الهجمات البرية والجوية".

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا

وأضاف البيان أن الموظفين العاملين مع أحد شركاء المنظمة في دير البلح قد تم إجبارهم على إخلاء مكاتبهم ومنازلهم، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة ليختبئوا فيها، مع استمرار الهجمات العنيفة على قطاع غزة بشكل يومي. وقالت المنظمة إن "80% من الأراضي في غزة قد صدرت بحقها أوامر إخلاء، مما يزيد من معاناة الناس الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

سكان غزة يعانون من الجوع والإرهاق

وفي هذا السياق، صرح علاء، مدير الاستجابة الطارئة في منظمة آكشن إيد في غزة، والذي نزح أيضًا من منزله في دير البلح، قائلًا: "الناس هنا لا يستطيعون حمل شيء سوى الملابس التي يرتدونها. إنهم يعانون من الجوع والإرهاق بسبب قصف لا يتوقف. غزة أصبحت جحيمًا على الأرض... الوضع لا يطاق".

ويعيش سكان غزة حالة من الجوع الشديد بعد أن استمر الحصار المفروض على القطاع لأكثر من ثلاثة أشهر، في وقت تُمنع فيه الإمدادات الغذائية والطبية من الوصول إلى الناس.

حالات مأساوية في غزة بسبب نقص الغذاء

وفي شهادة مؤلمة لأحد العاملين في المؤسسات الشريكة لآكشن إيد، قالت إحدى الأمهات إن "آخر وجبة لنا كانت منذ ثلاثة أيام، حيث تقاسمنا أنا وأطفالي رغيف خبز واحد فقط".

وأضافت أنه في المحيط الذي تنزح فيه، فقدت ثلاث نساء حوامل أجنتهن بسبب النقص الحاد في الغذاء.

وتتواصل الأزمة الغذائية في غزة، حيث أصبحت الأسواق شبه خالية من المواد الغذائية، وما يتوفر منها أصبح خارج متناول الكثيرين، حيث بلغ سعر كيلو الدقيق في الأسواق 130 شيكل، وهو ما يعجز معظم السكان عن دفعه.

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