محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو ماضي في بلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية أبو ماضي مركز بلقاس، واستفاد منها بالكشف الطبي والعلاج 1522 مواطنًا، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، وخاصة المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي 19,20 مايو الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، وشملت تخصصات مختلفة، ضمت 9 عيادات، قامت بالكشف على، 213 باطنة، 216 أطفال، 70 جراحة، 81 أسنان، 86 رمد، 105 نساء وتنظيم أسرة، 66 جلدية، 64 أنف وأذن، 95 عظام.

كما قامت القافلة بإجراء، 106 أشعات عادية وموجات صوتية، 165 كشفًا مبكرًا عن الضغط والسكر، ومعمل الدم والطفيليات 255، وإحالة 5 حالات للمستشفيات، وعلاج ثلاث حالات على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 47 ندوات تثقيفية، استفاد منها 640 مترددًا على القافلة.

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