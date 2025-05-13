نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يرد على اتهامات غش البنزين: مستحيل حدوثه في معامل التكرير

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه من المستحيل حدوث غش في الوقود داخل معامل التكرير، مشددًا على أن هذه المنشآت تخضع لرقابة صارمة وإجراءات دقيقة تحول دون أي تلاعب في جودة المنتجات البترولية.

وجاءت تصريحات يوسف ردًا على ما أعلنه النائب البرلماني حمادة الجبلاوي، الذي صرّح عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بأنه يمتلك فيديوهات ومستندات تثبت وجود غش في البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وقال نائب رئيس الهيئة الأسبق في تصريحات لـ "فيتو": "فوجئت بتصريحات أحد أعضاء مجلس النواب يتهم فيها شركات التكرير أو التسويق بغش البنزين، دون أن يقدم دليلًا قاطعًا على تلك الادعاءات، ثم اتجه إلى اتهام أفراد بإضافة المياه إلى البنزين أثناء النقل لتعويض نقص التسليمات.

وأوضح يوسف أن معامل التكرير تخضع لإشراف مباشر من هيئة البترول، وتُجري اختبارات جودة دقيقة قبل توزيع الوقود، ولا يمكن بأي حال تمرير منتج غير مطابق للمواصفات القياسية إلى محطات التوزيع.

وأضاف أن اتهام الشركات أو المعامل دون أدلة واضحة يثير البلبلة بين المواطنين، ويشكك في مؤسسات الدولة دون مبرر، داعيًا إلى تحري الدقة واللجوء للجهات المختصة حال وجود شكاوى أو شبهات، بدلًا من إطلاق الاتهامات العشوائية على منصات التواصل.

إجراءات إنتاج وخلط وتجهيز البنزين بمعامل التكرير



وفي ذات السياق أشار المهندس مدحت يوسف أن النائب يجهل بإجراءات انتاج وخلط وتجهيز البنزين بمعامل التكرير والتي تتم بأسس قياسية بايادي محترفة وقبل تسليم البنزين لشركات التسويق يتم ما يسمي باستقرار المستودع( settling )والتي تستغرق يوم الي يومين علي الاكثر ليتم بعدها تصفية المياة أسفل قاع المستودعات ويتم بعدها إصدار شهادة المطابقة للمواصفات..

غلق وتشميع مداخل ومخارج السيارات الصهريجية لمنع غش البنزين أثناء نقلها الي المحطات



وأضاف بعد ذلك يتم دفع البنزين لمستودعات شركات التسويق، والتي تقوم بالتفتيش علي الجودة مرة أخرى بمعاملها الخاصة، ويتم شحن البنزين في السيارات الصهريجية التابعة لشركات التسويق لتموين محطات الوقود المختلفة بعد غلق مداخل ومخارج السيارات الصهريجية وبرشمتها بالقصدير وختمها.

من هنا تبدأ مسئولية وزارة التموين



وبعد خروج السيارات من المستودعات تنتقل المسئولية إلي وزارة التموين لرقابة البنزين وجودته..وهنا قد تكمن المشاكل الرقابية من سيارات نقل أو غش بمحطات الوقود والغش في الغالب لا يتم بالمياه كما ذكر السيد النائب، ولكن بخلط البنزين ٨٠ الأرخص مع نوعي البنزين الأغلي لتحقيق ربح إضافي أو باستخدام الكحول المحتوي علي المياه.

كما أوضح أن النائب اعتقد لو لديه علم بأسلوب تداول البنزين المحكم بقطاع البترول لما قال تلك المعلومات عن قضية غش البنزين

وأشار إلى أن البنزين المتداول بكافة المستودعات ومحطات الوقود المنتشرة بمصر هو ملك لهيئة البترول، والجميع يقومون ببيع البنزين لصالح هيئة البترول فقط مقابل عمولات نقدية تدفع لشركات التكرير والتسويق وكافة محطات الوقود.



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