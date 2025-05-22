تعليم البحيرة يحصل على المركز الثاني في مسابقة التحقيق الصحفي المصور

حصلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في مسابقة التحقيق الصحفى المصور للمرحلة الثانوية ( عام / فنى ) للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ التى نظمتها وزارة التربية والتعليم ضمن خطة دعم الأنشطة الطلابية، ويأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

إدارة بندر دمنهور التعليمية تحصل على المركز الثاني في مسابقة الصحافة المدرسية

كما حصلت إدارة بندر دمنهور التعليمية على المركز الثانى فى المسابقة وصرح بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الذى تقدم بخالص تهانيه القلبية لتوجيه عام الصحافة المدرسية ولجميع الادارات التعليمية المشاركة وأبنائه الطلاب والمعلمين والمشرفين.

وأكد أن هذا الإنجاز المشرف هو ثمرة الجهود المستمرة والمبذولة والتفانى فى العمل وسعى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تحت رعاية ودعم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فى دعم ورعاية الطلاب الموهوبين وتوفير بيئة ابداعية تمكنهم من التميز والإبداع مما انعكس هذا فى تميز طلاب البحيرة فى التعبير الصحفى والرؤية البصرية وتوظيف مهاراتهم الإعلامية فى تقديم قضايا واقعية بأسلوب صحفي مصور احترافي.

الصحافة المدرسية تعمل على تنمية مهارات التفكير والتعبير وصقل شخصية الطلاب

وقال وكيل الوزارة إن المديرية تواصل دعمها الكامل لكافة الانشطة التربوية وعلى رأسها الصحافة المدرسية لما لها من دور فعال فى تنمية مهارات التفكير والتعبير وصقل شخصية الطلاب وإعدادهم ليكونوا مواطنين واعين ومبدعين، متمنيا دوام النجاح والتوفيق والتألق فى كافة المسابقات والفعاليات والأنشطة التربوية التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.

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