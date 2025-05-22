مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالسنبلاوين

شهد طريق البوهية – السنبلاوين أمام قرية طوخ الأقلام بمحافظة الدقهلية، حادث تصادم أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم بين جرار زراعي ودراجة بخارية يستقلها أربعة أشخاص.

حادث جرار زراعي ودراجة نارية بالدقهلية

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق المشار إليه، مع وجود ضحايا بين قتلى ومصابين.

أسماء الضحايا والمصابين

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص الأولي مصرع كل من حازم محمد حازم (18 عامًا) ويوسف العوضي (18 عامًا) في موقع الحادث نتيجة قوة الاصطدام، فيما أصيب كل من عبد الرحمن محمد (21 عامًا) ومراد أحمد (19 عامًا) بإصابات متفرقة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل الضحايا والمصابين للمستشفى

تم نقل جثماني المتوفيين إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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