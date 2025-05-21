الأربعاء 21 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رئيس الإذاعة يكشف تفاصيل وموعد انطلاق إذاعة "دراما FM"

الإذاعي محمد نوار
الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية

كشف الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عن تفاصيل انطلاق إذاعة "دراما FM" إذاعة المسلسلات من القاهرة" لأول مرة على مستوى الوطن العربي.

وقال نوار إن البث التجريبي للإذاعة سينطلق اعتبارا من 31 مايو الجاري لمدة 12 ساعة على 3 شهور ثم يمتد البث إلى 24 ساعة فيما بعد، مشيرا إلى أن بث الإذاعة يبدأ من الساعة الثالثة فجرًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال فترة البث التجريبي.

وأوضح أن الإذاعة الجديدة تبث على موجات تردد البرنامج الثقافي 91.5 FM.

وأضاف نوار في تصريحات أن انطلاقة الإذاعة الجديدة جاءت برعاية الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والذي دعمها بقوة ووفر لها كافة الإمكانيات وفريق عمل من المحترفين الموهوبين من أبناء الإذاعة، مشيرا إلى عودة الإنتاج الدرامي الإذاعي بقوة جاء في رمضان 2025 بعد توقف دام 6 سنوات.

وتابع نوار: إن الإذاعة المصرية تمتلك أكثر من 2000 مسلسل، وقرابة 425 ألف ساعة شريط، تم نقل منهم من 80 إلى 85 ٪منهم على وسائط رقمية للحفاظ على التراث، كما لدينا نسخ احتياطية بالإضافة إلى تأمينها بشكل جيد للحفاظ عليها.

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