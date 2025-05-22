5 رسائل هامة من السيسي لرئيس شركة شل العالمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،عددا من الرسائل خلال لقائه وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اللقاء كالتالي:

- رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر.

- أثنى الرئيس على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري.

- أكد الرئيس على الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين.

- حرص مصر على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين.

- التأكيد على أهمية قيام شركة "شل" بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، داليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر، مثنيًا على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري.

ومن جانبه، وجه الرئيس التنفيذي للشركة الشكر للرئيس على دعم الرئيس الدائم للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على حرص شركة "شل" على الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، حيث أكد الرئيس على الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى حرص مصر على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين، ومؤكدًا على أهمية قيام شركة "شل" بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقًا للمنفعة المشتركة.

و ذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي للشركة أكد من جانبه على حرص الشركة على الاستمرار في التعاون مع مصر، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتذليل العقبات في هذا الإطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.