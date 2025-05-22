بحوث الإلكترونيات يبحث مع وفد دولي التعاون في مجال الموجات الميكروئية

استقبل معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم وفدًا أكاديميًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من العلماء والخبراء البارزين في مجال تكنولوجيا الموجات الميكروئية والأنظمة اللاسلكية، لبحث التعاون المشترك.

تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات

وأوضحت رئيس المعهد أن هذه الزيارة تأتي في سياق جهود المعهد لترسيخ مكانته كمركز بحثي رائد إقليميًا ودوليًا وتوسيع آفاق التعاون العلمي مع المؤسسات العالمية، تماشيًا مع جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر.

وتضمنت الزيارة جلسات نقاشية مكثفة، من بينها جلسة موسعة ناقش خلالها الجانبان فرص التعاون المستقبلي وآليات تبادل الخبرات والمعرفة، حيث أكد الحضور أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وتم الاتفاق على التعاون في عدد من المحاور من أبرزها تنظيم ورش عمل في مجال هندسة الموجات الميكروئية بمشاركة محاضرين من مصر ومن جامعات دولية وبتمويل جزئي من IEEE، إلى جانب عقد دورات تدريبية متخصصة بنظام التعلم عن بعد والاستفادة من التخفيضات التي أُقرت في اشتراك IEEE في هذا المجال، كما تم الاتفاق على إقامة مؤتمر علمي يصاحبه دورات تدريبية قصيرة حول أحدث التطبيقات في هندسة الموجات الميكروئية.

وخلال الزيارة عرض أعضاء الوفد الزائر أحدث أبحاثهم وتطبيقاتهم العلمية المتقدمة، فيما قدم باحثو قسمي الدوائر الشريطية والموجات الميكروئية بالمعهد عرضًا تفصيليًا للأنشطة والمشروعات البحثية الجارية بما يعكس مستوى التميز البحثي والبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها المعهد، كما تم عرض مسيرة المعهد ورؤيته الإستراتيجية لتطوير البحث العلمي وأبرز إنجازاته العلمية والبحثية خاصة في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأجرى الوفد جولة تفقدية داخل منشآت المعهد والمعامل البحثية والمركزية المختلفة، بالإضافة إلى زيارة منشآت مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

ضم الوفد الزائر نخبة من العلماء البارزين في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والاتحاد الدولي لعلوم الراديو (URSI)، من بينهم: البروفيسور جوتام تشاتوبادياي، الباحث الرئيسي بوكالة ناسا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والرئيس الحالي لجمعية نظرية وتقنيات الميكروويف IEEE MTT-S، والبروفيسور موريزو بوزي، أستاذ جامعة بافيا بإيطاليا والرئيس الجمعية لعام 2024، والبروفيسور نونو بورغيس كارفالو، أستاذ جامعة أفييرو بالبرتغال والرئيس السابق للجمعية لعام 2023، والبروفيسور سمير الغزالي، أستاذ جامعة أركنساس والرئيس الأسبق للجنة الجوائز ورئيس لجنة المعارض، بالإضافة إلى البروفيسور آري سيهفولا، رئيس اللجنة الوطنية الفنلندية للاتحاد الدولي لعلوم الراديو.

وشهدت الزيارة حضور عدد من الأساتذة وأعضاء الهيئة البحثية بالمعهد من بينهم الدكتور عصمت عبد الفتاح عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الدوائر الشريطية والدكتور أحمد عطية رئيس قسم الموجات الميكروئية والدكتور أنور سيد رئيس معمل أنظمة الموجات الراديوية اللاسلكية والمحمولة والدكتور هاني زامل عضو هيئة البحوث بقسم الموجات الميكروئية.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها الدولية، مشيرًا إلى أن الشراكات الأكاديمية تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بما يحقق رؤية الدولة في دعم الابتكار والتطوير المستدام.

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