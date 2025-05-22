الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بحوث الإلكترونيات يبحث مع وفد دولي التعاون في مجال الموجات الميكروئية

معهد بحوث الاليكترونيات،
معهد بحوث الاليكترونيات، فيتو
ads

 استقبل معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم وفدًا أكاديميًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من العلماء والخبراء البارزين في مجال تكنولوجيا الموجات الميكروئية والأنظمة اللاسلكية، لبحث التعاون المشترك.

 

تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات

 وأوضحت رئيس المعهد أن هذه الزيارة تأتي في سياق جهود المعهد لترسيخ مكانته كمركز بحثي رائد إقليميًا ودوليًا وتوسيع آفاق التعاون العلمي مع المؤسسات العالمية، تماشيًا مع جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر.

 

وتضمنت الزيارة جلسات نقاشية مكثفة، من بينها جلسة موسعة ناقش خلالها الجانبان فرص التعاون المستقبلي وآليات تبادل الخبرات والمعرفة، حيث أكد الحضور أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


وتم الاتفاق على التعاون في عدد من المحاور من أبرزها تنظيم ورش عمل في مجال هندسة الموجات الميكروئية بمشاركة محاضرين من مصر ومن جامعات دولية وبتمويل جزئي من IEEE، إلى جانب عقد دورات تدريبية متخصصة بنظام التعلم عن بعد والاستفادة من التخفيضات التي أُقرت في اشتراك IEEE في هذا المجال، كما تم الاتفاق على إقامة مؤتمر علمي يصاحبه دورات تدريبية قصيرة حول أحدث التطبيقات في هندسة الموجات الميكروئية.

وخلال الزيارة عرض أعضاء الوفد الزائر أحدث أبحاثهم وتطبيقاتهم العلمية المتقدمة، فيما قدم باحثو قسمي الدوائر الشريطية والموجات الميكروئية بالمعهد عرضًا تفصيليًا للأنشطة والمشروعات البحثية الجارية بما يعكس مستوى التميز البحثي والبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها المعهد، كما تم عرض مسيرة المعهد ورؤيته الإستراتيجية لتطوير البحث العلمي وأبرز إنجازاته العلمية والبحثية خاصة في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأجرى الوفد  جولة تفقدية داخل منشآت المعهد والمعامل البحثية والمركزية المختلفة، بالإضافة إلى زيارة منشآت مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.

ضم الوفد الزائر نخبة من العلماء البارزين في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والاتحاد الدولي لعلوم الراديو (URSI)، من بينهم: البروفيسور جوتام تشاتوبادياي، الباحث الرئيسي بوكالة ناسا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والرئيس الحالي لجمعية نظرية وتقنيات الميكروويف IEEE MTT-S، والبروفيسور موريزو بوزي، أستاذ جامعة بافيا بإيطاليا والرئيس الجمعية لعام 2024، والبروفيسور نونو بورغيس كارفالو، أستاذ جامعة أفييرو بالبرتغال والرئيس السابق للجمعية لعام 2023، والبروفيسور سمير الغزالي، أستاذ جامعة أركنساس والرئيس الأسبق للجنة الجوائز ورئيس لجنة المعارض، بالإضافة إلى البروفيسور آري سيهفولا، رئيس اللجنة الوطنية الفنلندية للاتحاد الدولي لعلوم الراديو.

وشهدت الزيارة حضور عدد من الأساتذة وأعضاء الهيئة البحثية بالمعهد من بينهم الدكتور عصمت عبد الفتاح عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الدوائر الشريطية والدكتور أحمد عطية رئيس قسم الموجات الميكروئية والدكتور أنور سيد رئيس معمل أنظمة الموجات الراديوية اللاسلكية والمحمولة والدكتور هاني زامل عضو هيئة البحوث بقسم الموجات الميكروئية.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها الدولية، مشيرًا إلى أن الشراكات الأكاديمية تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، بما يحقق رؤية الدولة في دعم الابتكار والتطوير المستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي بحوث الالكترونيات البحث العلمي في مصر البحث العلمي التعلم عن بعد المشروعات البحثية معهد بحوث الالكترونيات منظومة البحث العلمي

مواد متعلقة

10 تعليمات للطلاب بامتحانات كلية آداب عين شمس

الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف بمقر أمانة المجلس

المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي

مصر للطيران تنظم اليوم 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة

مجلس قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس يناقش تعزيز البحث العلمي والبرامج الدولية

موعد غلق باب التقدم لمبادرة "تحالف وتنمية"

مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة غدا

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025

الأكثر قراءة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

وزير العمل يعلن توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

الاتفاق تم، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي على أبواب الزمالك

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

المصلون يؤدون صلاة الجنازة على شقيق الرئيس السابق عدلي منصور

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

يجب إنهاء مرحلة الكلام.. رسائل شيخ الأزهر إلى دول العالم لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية