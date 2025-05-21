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أخبار مصر

موعد غلق باب التقدم لمبادرة "تحالف وتنمية"

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن غلق باب التقدُّم لمبادرة تحالف وتنمية، ضمن المبادرات الرئاسية، يوم الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠٢٥.

 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية المجتمعية من خلال الشراكة بين الجهات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه قد  تم فتح باب التقدُّم للمبادرة يوم ١٨ فبراير الماضي.

المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر٢٠٣٠، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي٢٠٣٠، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة. 

 

تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وقد خصصت الوزارة مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، موضحًا أن كلمة تحالف وتنمية اختصارًا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال التحالفات الإقليمية السبعة التى أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي التي ارتكزت على 3 محاور (إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بإنشاء لجنة من الحكماء للتخطيط، ضمت جميع المنظومات الأخرى بجانب الجامعات الحكومية.

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