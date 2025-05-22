خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات آخر الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية، والتي تباين أداء المؤشرات فيها.



ففي المملكة العربية السعودية

تواجد مؤشر السوق السعودي في المنطقه الحمراء، حيث انخفض موشر السوق بنسبه 0.57% وهي تقدر بـ11245 نقطة بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.



وفي الكويت

تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء

حيث انخفض بنسبة 0.45% وهي تقدر ب 36 نقطة ليصل إلى 7267 نقطة بقيم تداول تصل إلى 50 مليون دينار.



وفي الإمارات

تواجدت المؤشرات في المنطقة الخضراء

حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.06% وهي تقدر 4 نقاط ليصل إلى 5437 نقطة، كما تواجد مؤشر سوق أبو ظبي في المنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.04% وهي تقدر بـ4 نقاط ليصل إلى 9670 نقطة بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم.

وشهدت جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع أداء الأسواق الخليجية.



ففي المملكه العربيه السعوديه



تواجد الموشر في المنطقه الحمراء حيث انخفض بنسبه 0.11%وهي تقدر ب 14نقطه ليصل الي 11394نقطه بقيم تداول تجاوز 7مليار ريال.



وفي الكويت تواجد موشر الكويت 50في المنطقه الخضراء حيث ارتفع بنسبه 0.21%وهي تقدر ب 16نقطه ليصل الي 7311 نقطه بقيم تداول تجاوز 55مليون دينار.



وفي الامارات.تواجدت موشرات الأسواق في المنطقه الخضراء حيث ارتفع موشر سوق ابوظبي بنسبه 0.04%وهي تقدر ب 4نقاط ليصل الي 5493نقطه، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي حيث ارتفع بنسبه 0.23%وهي تقدر ب 24نقطه ليصل الي 9689 نقطه بقيم تداول إجماليه تجاوز 3مليار درهم.

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