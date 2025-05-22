السيسي وقرينته يقدمان التعازي في وفاة والدة حرم سلطان عمان

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان وحرمه، معبرين عن خالص مواساتهما لوفاة والدة حرم السلطان، داعيين المولى عزّ وجلّ أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.

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