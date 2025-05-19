الجامعة البريطانية تنظم قوافل طبية بسيوة والحوامدية والمنيا

نظمت الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية محمد لطفي رئيس الجامعة، والدكتور طارق عباس نائب رئيس الجامعة للقطاع الطبي، والدكتورة فردوس رزق القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة، قافلة طبية شاملة استمرت ثلاثة أيام في واحة سيوة، وذلك بالتعاون مع محافظة مرسى مطروح وقيادات القبائل في المنطقة.

القوافل الطبية للجامعة البريطانية، فيتو

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الجامعة البريطانية في مصر بدورها في خدمة المجتمع، من خلال تقديم الدعم الطبي للمناطق الأكثر احتياجًا، كما تؤكد حرص الجامعة على توفير خدمات طبية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على سد الفجوات الصحية في المجتمعات النائية، عبر الجمع بين العلاج والتوعية لبناء مستقبل صحي مستدام.

وقدمت القافلة خدمات طبية متخصصة لأكثر من 1,975 مريضًا، شملت طب الأسنان، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية متكاملة تتماشى مع معايير الاتحاد العالمي لطب الأسنان، إلى جانب توزيع معجون وفرش الأسنان لتعزيز صحة الفم.

القوافل الطبية للجامعة البريطانية، فيتو

الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج للحالات الحرجة وجراحة العظام

كما شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بتخصص االباطنة وطب الأطفال، للكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج للحالات الحرجة، وكذلك جراحة العظام وإجراء عمليات دقيقة، بما في ذلك تثبيت الكسور وحالات الطوارئ في مستشفى سيوة المركزي، بالأضافة إلى تخصص الصيدلة الإكلينيكية لتقديم فحوصات شاملة للسكر وضغط الدم ونسبة الدهون في الدم والهيموجلوبين، ولم يقتصر دور القافلة على تقديم الرعاية العلاجية فحسب، بل شمل أيضًا تمكين المجتمع المحلي من خلال ندوات توعوية ركزت على تعزيز صحة الفم والأسنان وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وترأس القافلة الدكتور أحمد عمار، رئيس القوافل الطبية بكلية طب الأسنان، والدكتورة فاطمة مكية، والدكتور أيمن هاني وأحمد عبد اللطيف المدير الإداري للقوافل الطبية بكلية طب الأسنان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية بالجامعة وفريق الدعم الإداري.

القوافل الطبية للجامعة البريطانية، فيتو

قوافل طبية للمحافظات المصرية

كما أطلقت الجامعة البريطانية العديد من القوافل الطبية لمختلف المحافظات المصرية، ومنهم على سبيل المثال، اطلقت الجامعة قافلة لمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وتم توقيع الكشف الطبي على 2500 مواطن بالعديد من التخصصات، بالأضافة إلي قافلة طبية بمحافظة المنيا، والتي استمرت لمدة يومين بمركزي مغاغا والعدوة، وتم توقع الكشف على 8500 مريض.

القوافل الطبية للجامعة البريطانية، فيتو

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن إطلاق مثل هذه القوافل الطبية وغيرها يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة البريطانية لخدمة المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لكل العاملين بها، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الجامعة التي تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا بما يتعلق بالصحة الجيدة وهي الهدف الثالث من أهداف التنمية الامستدامة واالهدف العاشر الذي يتعلق بالمساواة، لتكون الجامعة نموذجًا رائدًا في دعم التنمية المستدامة على كافة المستويات.

القوافل الطبية للجامعة البريطانية، فيتو

وأضاف لطفي أن الجامعة البريطانية نحرص على الوصول إلى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، مثل واحة سيوة، ومدن الصعيد وغيرهم لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وذلك إيمانًا منا بحق الجميع في الحصول على خدمات طبية ذات جودة عالية، ولذلك تتعاون الجامعة مع العديد من المبادرات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات المجتمعية، مثل مبادرة "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وغيرهم.

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