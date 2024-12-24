من بوابة شيفيلد، عالم ذو أصول مصرية يقتحم الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن نادي شيفيلد يونايتد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، انتقال ملكيته لتصبح تابع لمجموعة "COH Sports".

وتضم مجموعة "COH Sports" المالكة لنادي شيفيلد يونايتد مجموعة من رواد الأعمال الناجحين والشركاء التجاريين والأصدقاء، ومن بينهم حلمي الطوخي وهو رجل أعمال من أصول مصرية.

بيان النادي أشار إلى أن المجموعة المذكورة تضم "مجموعة من رجال الأعمال الناجحين والشركاء التجاريين والأصدقاء، وتأسست للاستثمار في الفرص الرياضية".

ويتولى قيادة المجموعة كلا من حلمي الطوخي ورجل الأعمال الأمريكي الآخر ستيفن روزن، وسينضم الثنائي إلى مجلس إدارة النادي كرئيسين مشاركين.

عالم من أصول مصرية يقتحم الكرة الإنجليزية

حلمي الطوخي هو رجل أعمال وباحث في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهو من مواليد مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لأسرة من أصول مصرية، وذلك بحسب تقارير صحفية مختلفة.

وبجانب نشاطه في مجال الاستثمارات، يُصنف الطوخي كـ"عالم" يحمل درجة الدكتوراة وله أبحاث عديدة في تطوير تقنيات علاج السرطان.

حلمي الطوخي هو أيضا المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "Guardant Health" الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية.

مكانة مرموقة لرجال الأعمال صاحب الأصول المصرية

وتم تكريم الطوخي في العديد من المناسبات بسبب إسهاماته في تطوير علاجات السرطان، وتم ترشيحه في قائمة مجلة "تايم" لأكثر 50 شخصًا تأثيرا في مجال الرعاية الصحية عام 2018.

كما تم اختيار مالك شيفيلد يونايتد الجديد، كواحد من أفضل 50 رئيسًا تنفيذيًا للرعاية الصحية (2021)، وهو يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المنظمات غير الربحية المتعلقة بالرعاية الصحية.

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