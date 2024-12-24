الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

من بوابة شيفيلد، عالم ذو أصول مصرية يقتحم الدوري الإنجليزي

حلمي الطوخي، فيتو
حلمي الطوخي، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن نادي شيفيلد يونايتد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، انتقال ملكيته لتصبح تابع لمجموعة "COH Sports".

وتضم مجموعة "COH Sports" المالكة لنادي شيفيلد يونايتد مجموعة من رواد الأعمال الناجحين والشركاء التجاريين والأصدقاء، ومن بينهم حلمي الطوخي وهو رجل أعمال من أصول مصرية.

بيان النادي أشار إلى أن المجموعة المذكورة تضم "مجموعة من رجال الأعمال الناجحين والشركاء التجاريين والأصدقاء، وتأسست للاستثمار في الفرص الرياضية".

 

ويتولى قيادة المجموعة كلا من حلمي الطوخي ورجل الأعمال الأمريكي الآخر ستيفن روزن، وسينضم الثنائي إلى مجلس إدارة النادي كرئيسين مشاركين.

عالم من أصول مصرية يقتحم الكرة الإنجليزية

حلمي الطوخي هو رجل أعمال وباحث في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهو من مواليد مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لأسرة من أصول مصرية، وذلك بحسب تقارير صحفية مختلفة.

وبجانب نشاطه في مجال الاستثمارات، يُصنف الطوخي كـ"عالم" يحمل درجة الدكتوراة وله أبحاث عديدة في تطوير تقنيات علاج السرطان.

حلمي الطوخي هو أيضا المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "Guardant Health" الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية.

مكانة مرموقة لرجال الأعمال صاحب الأصول المصرية

وتم تكريم الطوخي في العديد من المناسبات بسبب إسهاماته في تطوير علاجات السرطان، وتم ترشيحه في قائمة مجلة "تايم" لأكثر 50 شخصًا تأثيرا في مجال الرعاية الصحية عام 2018.

كما تم اختيار مالك شيفيلد يونايتد الجديد، كواحد من أفضل 50 رئيسًا تنفيذيًا للرعاية الصحية (2021)، وهو يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المنظمات غير الربحية المتعلقة بالرعاية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلمي الطوخي الدوري الانجليزي شيفيلد يونايتد COH Sports علاجات السرطان

مواد متعلقة

مواعيد مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أرقام صادمة لـ ساوثهامبتون بعد الجولة الـ 17

ولفرهامبتون أكثر فرق الدوري الإنجليزي استقبالًا للأهداف

الدوري الانجليزي، رقم استثنائي لـ ليفربول وآرسنال بعد الجولة 17

ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

حصاد 2024، السيسي يقود جهود الحفاظ على الأمن القومي وتوازن السياسة الخارجية المصرية

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية