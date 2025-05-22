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انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أعمال تصحيح امتحانات
أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

 تابع فايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي بمنطقة الاسكندرية الأزهرية، يرافقه مديرو التعليم، أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمركزي التصحيح بسموحة.

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وشدد  فايز خلال جولته على ضرورة تحري الدقة التامة في التصحيح، ومراجعة الأوراق بعناية لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون زيادة أو نقصان، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لعمليات التصحيح والتقدير.

يُذكر أن الامتحانات قد اختتمت أعمالها بالأمس، حيث بدأت أعمال التصحيح للشهادة الابتدائية فور انتهائها، بينما انطلقت اليوم أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية الأزهرية. وتُجرى عمليات التصحيح في أجواء من الهدوء والتنظيم، مع توفير كافة سبل الراحة للمقدّرين لضمان سير العمل بكفاءة.

وتواصل المنطقة متابعتها الميدانية المستمرة لضمان إتمام الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى درجات النزاهة والدقة. 

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والإعدادية الازهرية الابتدائية الاسكندرية

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