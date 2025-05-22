الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

ضبط مطبعة غير مرخصة في السلام بالقاهرة

ضبط مطبعة غير مرخصة
ضبط مطبعة غير مرخصة تطبع مطبوعات تجارية بدون تفويض

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ضبط الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون.

مضبوطات بلغت 27 ألف 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة – بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التصاريح أو التفويضات الرسمية من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

ضبط مطبعة غير مرخصة تطبع مطبوعات تجارية بدون تفويض 

 

وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم استهداف مقر المطبعة، حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط المدير المسؤول – مقيم بمحافظة القاهرة – وبتفتيش المقر في حضوره، تم ضبط (26,900) مطبوع تجاري بدون تفويض أو أوامر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه المخالفات المشار إليها، بمشاركة مالك المطبعة، بهدف تحقيق الربح المادي بطرق غير مشروعة.

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تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري استكمال التحقيقات.

 

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