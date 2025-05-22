أقوال نوال الدجوي وحفيدها المتهم بالسرقة.. الضحية: «معاه مفاتيح الفيلا والثراء ظهر عليه».. والجاني: «أنا غني من طفولتي وعايز أواجهها»

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في تطور مثير شهدته واحدة من القضايا الأسرية التي لفتت الأنظار مؤخرا، مثلت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والثقافة، أمام جهات التحقيق للابلاغ عن واقعة سرقة جرت داخل مسكنها بكمبوند فاخر بمدينة 6 أكتوبر.

وتضمنت التحقيقات اتهامات مباشرة لأحفادها من الابن بسرقة مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية من داخل خزنتها الخاصة، وسط تبادل للاتهامات بين أفراد الأسرة. وفيما يلي نص أقوال كل من الدكتورة نوال الدجوي وحفيدها عمرو الدجوي كما وردت في التحقيقات.



أقوال نوال الدجوي في واقعة سرقة شقتها

وأكدت الدكتورة نوال الدجوي في تحقيقات النيابة أنها اكتشفت واقعة السرقة أثناء ترددها على الفيلا الخاصة بها داخل كمبوند هاي لاند بمدينة 6 أكتوبر، حيث فوجئت بتغيير الكالون الخاص بالخزنة بعد محاولتها فتحها باستخدام مفاتيحها المعتادة، ثم عثرت على كيس خارج الخزنة يحتوي على أغلفة المسروقات.

وأوضحت أن اكتشفت الواقعة يوم الحادث، حوالي الساعة الخامسة والنصف، بحضور حفيدتيها إنجي محمد وماهيتاب محمد، مشيرة إلى أن المسروقات كانت محفوظة داخل الخزنة، وآخر مرة شاهدت فيها هذه المحتويات كانت في يناير 2023.

وأضافت أن المسروقات تضمنت مبالغ مالية كبيرة، ومشغولات ذهبية، وسبائك، وجنيهات ذهبية، بالإضافة إلى عملات أجنبية، من بينها 360 ألف جنيه إسترليني من العملة الورقية القديمة. وأكدت أنها ستقوم بمراجعة الجرد وتقديم بيان تفصيلي لاحقا.

وأشارت إلى أن أحفادها يتمكنون من دخول العقار لأن بحوزتهم المفاتيح الخارجية له، كما لفتت إلى أن متابعة الخزنة كانت تتم من خلال أحد موظفيها، ويدعى مصطفى، يعمل بإدارة المشتريات بجامعتها، وهو المسؤول عن التواصل مع شركات التوريد والصيانة، موضحة أن الخزنة لم تتعرض لأي أعطال منذ عام 2023.

وقالت نوال الدجوي، إن المشكو في حقهم هم أحفادها من ابنها محمد شريف الدجوي، وهم أحمد الدجوي وعمرو الدجوي، مشيرة إلى وجود خلافات سابقة معهم بدأت منذ مايو 2024. وأكدت أنها تتهمهم بالسرقة، مبررة ذلك بظهور علامات الثراء المفاجئ عليهم منذ مارس 2024، رغم عدم وجود مبرر واضح لذلك، إلى جانب حيازتهم مفاتيح العقار.

أقوال عمرو الدجوي حفيد نوال الدجوي في التحقيقات

من جانبه، قال عمرو الدجوي في أقواله أمام جهات التحقيق أنه ابن شريف الدجوي، ومن أسرة ثرية منذ نشأته، مستنكرا اتهامه بالثراء المفاجئ منذ عام 2024، قائلا: إن وضعه المالي مستقر منذ زمن طويل.

وطلب عمرو الدجوي مواجهة جدته الدكتورة نوال الدجوي شخصيا أمام جهات التحقيق، دون حضور حفيدتيها ماهيتاب وإنجي، للتأكد من مدى قدرتها على استيعاب الموقف، كما طالب بالاستماع إلى شهادات الشهود في الواقعة، مؤكدا أن الدكتورة نوال كانت واقعة تحت تأثير شقيقتها الراحلة منى وابنتيها إنجي وماهيتاب، وأنها صرحت سابقا بأنهن كن يسحبن أموالا منها لحساباتهن الخاصة.

كما أبدى رغبته في مواجهة جدته بعقود البيع والشيكات التي تحمل توقيعها بملايين الدولارات، قائلا إنه واثق من أنها ستنكر توقيعها على تلك المستندات، لأنها كانت تحت تأثير حفيدتيها وقت التوقيع.

واتهم عمرو الدجوي كلا من إنجي الدجوي وزوجها وشقيقتها ماهيتاب بالاستيلاء على محتويات الشقة، مؤكدا امتلاكه فيديوهات تثبت عدم زيارته للشقة منذ أكثر من عام، وظهور زوج إنجي داخلها. كما طالب بعرض الدكتورة نوال على طبيب مختص في أمراض المخ والأعصاب لتقييم حالتها الذهنية ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات.

وقدم خلال التحقيقات محادثات تؤكد اعتراف ماهيتاب بأن مفاتيح الخزنة بحوزة شقيقتها إنجي، بالإضافة إلى مستندات تفيد بصرف شيكات ضخمة من نوال الدجوي إلى شقيقتها الراحلة منى وأبنائها.

وقد أنهت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر الاستماع لأقوال عمرو الدجوي، وقررت صرفه من سرايا النيابة بعد انتهاء التحقيق.

أسباب رفع دعوى الحجر على ماما نوال

وكشف ياسر صلاح محامي وحيد حفيد نوال الدجوي، مفاجأة صادمة، مؤكدًا أن الدكتورة نوال كانت محتجزة ولا تعرف شيئًا عن أزمة سرقة أموالها.

ذهاب نوال الدجوي إلي النيابة بصحبة بنات إبنتها

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الدكتورة نوال الدجوي كانت في النيابة منذ قليل بصحبة البنتين حفيدتيها من ابنتها المتوفية".

قضية حجر على نوال الدجوي

وأضاف: "لا يوجد خلاف ما بين الدكتورة نوال الدجوي والأحفاد من الدكتور شريف الدجوي، ولكن الأحفاد اضطروا في فترة ما أن يقيموا دعوى حجر حتى يستردوا جدتهم عندهم ووقف السيل غير العادي من التعاملات المادية التي تتم على الحسابات والشركات، لأن الدكتورة نوال الدجوي ليست لديها القدرة على إدارة الأموال نتيجة الحالة الذهنية التي هي فيها".

وتابع: "الأحفاد اضطروا لإقامة دعوى حجر على جدتهم لأنها كانت محتجزة ولم يستطيعوا الوصول إليها، لم يكن أمامهم أي حل آخر، في المقابل هناك تصرفات مالية غريبة من قبل بنات ابنتها".

وزعم: "أن هناك خلافًا ما بين الأحفاد على التركة، وبنات ابنتها اللاتي يقمن لديها بمساعدة بعض الأشخاص قاموا بالاستيلاء على أموالها وسرقتها".

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