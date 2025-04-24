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خارج الحدود

الكويت: حبس 7 أشخاص بينهم مصريون وتغريمهم 510 ملايين دينار

المحكمة الكويتية،
المحكمة الكويتية، فيتو

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بحبس 7 متهمين (لبناني، سوريين، مصريين، ومواطنين) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وذلك في قضية تشكيل جماعة إجرامية وغسل 255 مليون دينار.

 أكبر قضايا غسيل الأموال

وتعد هذه القضية هي واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت في تاريخها.

ونص حكم الجنايات علي الحبس 4 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، كما قضت بالحبس 3 سنوات لـ 8 متهمين في القضية نفسها.

تغريم ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار

وغرمت المحكمة الكويتية ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، والامتناع عن توقيع عقاب عليهم وكذلك الإكتفاء بتغريم آخر “محام ” 100 ألف دينار.

حبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين

وكانت النيابة العامة الكويتية  قد أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار بحبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلا عصابيًا تمكنوا من خلاله من غسل أموال لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.

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