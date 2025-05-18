الأحد 18 مايو 2025
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دين ودنيا

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

مجالس الفقه من وزارة
مجالس الفقه من وزارة الأوقاف، فيتو

عقدت وزارة الأوقاف (٣٢٣) مجلس فقه، تحت عنوان: "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"، بعد صلاة المغرب، وتناولت المجالس شرح مفهوم هذه العبادة العظيمة، وبيان أنواعها، والكيفية المشروعة لأداء كل نوع منها، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

علماء الأوقاف يوضحون أنواع الإحرام الثلاثة 

من جانبهم أوضح العلماء من خلال تلك المجالس على أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع. فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة، ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة، ويحلق يوم العيد ويجب عليه الهدي.

والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا، في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

تأتي هذه المجالس وَفْق رؤية وزارة الأوقاف التي تهدف لتبصير الناس بأمور دينهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، وذلك ضمن برنامج مجالس الفقه والإفتاء التي تعقدها الوزارة في جميع المحافظات المصرية.

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