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محافظ القاهرة يسلم التأشيرات لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

حجاج الجمعيات الأهلية،
حجاج الجمعيات الأهلية، فيتو
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سلم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، المستوى الأول التابعين للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التى ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعى، والبالغ عددهم ١٧٩ حاجا تم اختيارهم عن طريق القرعة العلنية.

 أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

كما سلم محافظ القاهرة جوازات السفر لـ ١١ من الحجاج الفائزين فى قرعة وزارة التنمية المحلية من العاملين بمحافظة القاهرة.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للحجاج الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكدًا أن الدولة سعت من خلال وزارة التضامن ومحافظة القاهرة لتوفير سبل الراحة والخدمات والرعاية للحجاج.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وكافة معاونيها على ما تم تقديمه من تيسيرات للحجاج هذا العام.

كما توجه بالشكر لكل الجمعيات التي قدمت المساعدة للحجاج من خلال اختيار القائمين على الإشراف على الحجاج ومعاونتهم للظهور بالمستوى الذي يليق بحجاج جمهورية مصر العربية.

وأوصى محافظ القاهرة الحجاج بالدعاء لأهلهم وللوطن الحبيب والشعب المصري بدوام نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

شهد الفعالية اللواء يحيى الادغم السكرتير العام،  وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الإجتماعى ورئيس بعثة جمعيات القاهرة، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف، ومشرفى الرحلات ومديرى الفنادق ومديرى الإدارات الإجتماعية وعدد من قيادات المحافظة  .

وتسلم الحجاج كروت الحقائب وشارات التعريف وحقيبة طبية لأدوية الطوارىء وكتيب لشرح مناسك الحج، كما تم شرح مبسط لتعليمات أداء المناسك.

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تأشيرات الحج الجمعيات الأهلية الحج والعمرة التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة

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