الخميس 08 مايو 2025
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محافظ القاهرة يفتتح سوق عبد المجيد محمود (فيديو وصور)

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح سوق عبد المجيد محمود
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افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى سوق المجيد محمود الحضاري بالمقطم والذى تم نقل باعة سوق الزلزال له.

وتفقد المحافظ السوق واطمئن من الباعة على استقرار الأوضاع بعد النقل، كما عاين الأسعار مطالبا الباعة بضرورة أن تكون الأسعار فى متناول الجميع.

محافظ القاهرة يفتتح سوق عبد المجيد محمود ويتفقد المحلات

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق عبد المجيد محمود يضم ٤ مولات، بإجمالي ٢٢٢ محلا، وكافيتريا منهم ٤٠ محلا للفاكهة والخضار.

وقال صابر إن سوق عبد المجيد محمود يقع على مساحة ٦.٨ فدان  ويتضمن ١٨٠ محلا تجاريا وهنجر والايجار الشهرى يبدأ من 1000 جنيه حتى 15 ألفا.

يذكر أن السوق مزود  بأنظمة الإنذار الآلي،  ومكافحة الحرائق،  ومدعم بكل وسائل الحماية والأمان،  مع توافر المرافق اللازمة بهما

وأكد محافظ القاهرة أنه قد تم توفير أماكن لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة ليستطيعوا ممارسة أنشطتهم المختلفة فى مكان منظم وآمن للباعة والمترددين على السوق.

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