الأربعاء 21 مايو 2025
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صحة ومرأة

الصحة العالمية توصي الحجاج بـ 7 تطعيمات ضرورية قبل السفر إلى موسم الحج

موسم الحج 2025، فيتو
موسم الحج 2025، فيتو

نصحت منظمة الصحة العالمية بعدة توصيات ضرورية للحجاج أثناء استعدادهم للسفر لأداء مناسك الحج.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بالحصول على جميع التطعيمات المطلوبة والموصى بها.

 

ضرورة الحصول على جميع التطعيمات الروتينية

ونصحت بالإبلاغ بشأن أي حالات صحية مسبقة، وأخذ ما يكفي من الأدوية في عبواتها الأصلية أثناء السفر.

كما نصحت بأخذ أي وثائق طبية تبين أي حالات صحية مزمنة.

وأكدت ضرورة الحصول على جميع التطعيمات الروتينية، ومنها الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال والحصبة والنكاف والجدري.

 

وأوصت باتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة للوقاية من المرض.

كما نصحت وزارة الصحة بالحرص على اصطحاب كمية كافية من الجرعات العلاجية لأدوية الأمراض المزمنة المناسبة لفترة الحج.

 

أصحاب الأمراض المزمنة

وأوصت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة اصطحاب تقرير طبي يوضح تفاصيل الحالة والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بحالتهم.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ93 حاجًّا مصريًّا، بالأراضي المقدسة، وذلك من خلال 3 عيادات طبية، تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عيادات البعثة الطبية في المدينة المنورة، أحالت حالتين للمستشفى، بالتنسيق مع السلطات السعودية، بينهم حالة تعاني من كسر في الحوض وتحتاج إلى إجراء تدخل جراحي.

وتابع «عبد الغفار» أن البعثة نظمت ندوات تثقيفية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، والحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء توافد الحجاج المصريين على المدينة المنورة.

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ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس البعثة الطبية للحج، إلى قيام فريق البعثة بالمرور على 26 عيادة بمكة المكرمة، للتأكد من تحقيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة من وزارة الصحة السعودية، تمهيدًا لافتتاح العيادات، واستقبال الحجاج المصريين.

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