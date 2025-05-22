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أخبار مصر

السيسي يؤكد أهمية تكثيف شركة "شل" لأنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية قيام شركة "شل" بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقًا للمنفعة المشتركة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، داليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر، مثنيًا على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري. ومن جانبه، وجه الرئيس التنفيذي للشركة الشكر للرئيس على دعم الرئيس الدائم للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على حرص شركة "شل" على الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

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