أسعار الأضاحي 2025 في مصر من سوق المواشي في البدرشين (فيديو وصور)

أسعار الأضاحي 2025 في مصر، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، يزداد إقبال المصريين على أسواق المواشي لشراء الأضاحي.

وشهدت أسواق المواشي في مصر حركة نشطة خلال الأيام الماضية، مع تنوع كبير في أسعار الأضاحي حسب النوع والوزن والسلالة.

اسعار كيلو اللحم القائم للأضاحي 2025

في جولة ميدانية لموقع فيتو داخل سوق المواشي بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، رصدنا حركة البيع والشراء التي شهدت رواجًا ملحوظًا مقارنة بالأشهر السابقة.

كشف عدد من التجار أن العديد من الأهالي يفضلون شراء الأضاحي مبكرًا بعد انتهاء شهر رمضان وتربيتها في المنازل حتى موعد العيد، وذلك تفاديًا للارتفاع المتوقع في أسعار أضاحي عام 2025 قبل العيد مباشرة.

أسعار الأضاحي اليوم في الأسواق

نوع الأضحية سعر الكيلو القائم العجول البقري 180 - 190 جنيها العجول الجاموسي 155 - 160 جنيها الخرفان 195 - 205 جنيهات الماعز البلدي 200 جنيه

أسعار الخروف في مصر 2025، ما هي أفضل الأنواع للأضحية؟

أكد كبار تجار الأغنام أن الخروف البرقي يعتبر من أفضل الأنواع للأضحية من حيث جودة اللحم، بينما يفضل الخروف الرحماني للتربية.

وأكد التاجر أن الإقبال متزايد من المواطنين على شراء الماعز البلدي كأضحية نظرًا للحمه المميز ومناسبة سعره لبعض الفئات.

نصائح خبراء التجارة لاختيار أضحية العيد 2025

يقدم تجار المواشي ذوو الخبرة نصائح قيمة للمشترين لاختيار الأضحية المناسبة:

اختيار الخروف ذو اللحم الوفير: "اختر الخروف الجيد حتى لو كان سعره أعلى بقليل، فالمضحي العادي قد لا يمتلك خبرة كافية في اختيار الأضحية المناسبة".

التركيز على الجودة وليس السعر فقط: "عليك شراء الخروف الذي لحمه طيب وممتلئ، حتى لو كان أغلى بخمسة أو عشرة جنيهات، لأنه سيعطيك كمية لحم أكبر. لا تبحث عن الرخيص فقط".

فحص بنية الخروف: "اختر الخروف الذي عند لمس ظهره تجده لحمًا وليس به كرش كبيرة، فهذا سيمنحك لحمًا أكثر".

الاستعانة بذوي الخبرة: "إذا كنت لا تعرف كيفية اختيار الأضحية المناسبة، اصطحب معك شخصًا خبيرًا في هذا المجال".

أسعار العجول للأضاحي في مصر 2025

وفي سوق العجول، أوضح أحد التجار: "يجب أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب والأمراض، وأن يكون اللحم ذو جودة عالية".

وعن أسعار العجول، أضاف: "يتراوح سعر الكيلو القائم للعجل بين 180 و190 جنيهًا، وقد وصل في بعض الحالات إلى 194 جنيهًا. هناك عجول يصل وزنها إلى 400 كيلو قائم، وهي تعطي حوالي 250 كيلو من اللحم".

عوامل اختلاف سعر الأضاحي 2025

تختلف أسعار الأضاحي حسب عدة عوامل منها:

نوع وسلالة الماشية

جودة التغذية ونوع العلف المستخدم

حجم ووزن الحيوان

المنطقة والسوق

توقيت الشراء (قبل العيد بفترة أو قرب العيد)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.